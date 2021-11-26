ЧМ-2022. Отбор

Вашему вниманию трансляция жеребьевки к Чемпионату мира вместе с тремя представителями сборной Украины.

Жеребьевка стыковых матчей плей-офф чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, состоится в пятницу, 26 ноября, в 18:00 по киевскому времени в штаб-квартире УЕФА в Цюрихе.

Данная процедура пройдет в формате видеоконференции в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.

Предлагаем вашему вниманию трансляцию жеребьевки с совместным обсуждением Андреем Пятовым, Александром Зинченко и главным тренером национальной сборной Александром Петраковым.

Напомним, сборная Украины заняла второе место в своей отборочной группе, пропустив на первое место Францию, обогнав при этом Финляндию по итогам заключительного тура. Подопечные Александра Петракова будут несеяными, так как набрали меньше всего очков среди команд, занявших вторые места в своих группах.