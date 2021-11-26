ЧМ-2022. Отбор

Функционер дал свой комментарий после жеребьевки.

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал жеребьевку плей-офф на чемпионат мира-2022, в результате которой Украина сыграет против Шотландии.

"Обрадовался и разочаровался. Чтобы увидеть сборную в матчах, нужно болельщикам ехать к соперникам.

Сейчас цель — пройти два финальных матча. Пройдем их, и в Катар. Все просто!", — сказал Павелко.

Ранее свои комментарии по поводу жеребьевки дали Александр Петраков, Андрей Пятов и Александр Зинченко.

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