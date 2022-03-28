ЧМ-2022. Отбор

Захисник збірної Італії знайшов причину фіаско своєї команди.

Леонардо Бонуччі вважає, що збірна Італії вдруге поспіль не змогла пробитися на мундіаль, винна ФІФА та розроблений нею регламент відбіркового турниру.

“Доля путівки на чемпіонат світу вирішується по результату єдиного матчу! — цітує захиcника Sport Mediaset. — Це нісенітниця!”

“Ми програли у групповій стадії відбору лише один матч, пропустивши на 92-й хвилині та опинплися в плей-офф, де замість звичайної формули “матч вдома — матч на виїзді” все вирішувала одна гра”.

“У цей же час у Катар їдуть збірні, які програли по 4 або 5 матчів у відборі! Хіба це справедливо?!”

Раніше повідомлялося, що Роберто Манчіні не проти залишитися на посаді головного тренера національної збірної Італії.