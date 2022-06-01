ЧМ-2022. Отбор

До матча залишається все меньше і меньше!

Збірна України у рамках кваліфікаційного поєдинку відбору до чемпіонату світу-2022 у Катарі зіграє на виїзді проти Шотландії. Матч пройде на стадіоні Хемпден Парк у Глазго. Стартовий свисток головного арбітра зустрічі пролунає о 21.45.

На сьогоднішній нараді за участі представників команд і офіційних осіб матчу було визначено, що збірна України зіграє в жовтому комплекті форми. Шотландці проведуть зустріч у синій формі.

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.