ЧМ-2022. Отбор

Стала відома заявка команди на поєдинок.

Сьогодні, 1 червня, збірна України зіграє против Шотландії в рамках плей-оф відбору на ЧС-2022.

Із тих футболістів, які зараз перебувають у Глазго, до офіційної заявки не потрапили Данило Сікан, Денис Попов та Андрій Лунін.

Офіційна заявка збірної України на матч (за номерами)

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Валерій Бондар, 4. Олександр Сирота, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Михайло Мудрик, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Піхальонок, 19. Тарас Качараба, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Матч Шотландія — Україна почнеться гра о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.