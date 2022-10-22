ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинський нападник прокоментував участь своєї країни на майбутньому турнірі.

До моменту урочистого початку чемпіонату світу-2022 в Катарі залишається вже менше місяця, тож футболісти подумки мають тримати на увазі майбутню участь на міжнародному форумі, поки дограють решту осінньої частини клубного сезону.

Зокрема, своїми очікуваннями від прийдешнього міжнародного форуму поділився нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі, для якого цей турнір стане вже п’ятим у професійній кар’єрі.

"Головними фаворитами на перемогу в Катарі будуть такі чудові команди, як Німеччина, Бразилія, Франція, Англія та Іспанія.

Але, якщо мені доведеться вибрати двох із цього переліку, то я обрав би Бразилію та Францію. Так, саме вони, на мою думку, є головними претендентами на успіх.

Аргентина? Я знаю, що в нас дуже сильно вірять уболівальники, але це буде важко втілити. Є багато команд, які хочуть того ж, що й ми. Дуже сильних команд.

Ми перебуваємо в хороший момент як колектив, як єдиний організм, тому зрозуміло, чого мешканці Аргентини так схвильовані. Вони вірять, що ми повернемось додому з Кубком світу.

Цей турнір буде геть інакшим, аніж будь-який інший чемпіонат світу, оскільки він грається в іншу пору року, аніж попередні. Зараз ми настільки наблизились до його початку, що будь-яка дрібниця має велике значення, бо навіть незначна халепа може залишити вас поза турніром.

Я бачив, що сталось із Пауло Дібалою та Анхелем Ді Марією в цьому плані. Це дійсно лякає. Мені ж натомість пощастило, що я можу зіграти на цьому чемпіонаті світу в 35 років.

Але ми з вами маємо бути реалістами. Наразі я відчуваю себе краще психологічно та фізично, аніж рік тому. Іноді мені хочеться, щоб мені знову було 25, а вся моя кар’єра — була ще попереду.

Майбутнє моїх подальших виступів за збірну, передусім, залежатиме від того, як я буду почуватись. Перша за все в фізичному плані. Після цього чемпіонату світу подивимось, що може статись із моєю міжнародною кар’єрою", — заявив аргентинський виконавець.

На чемпіонаті світу-2022 в Катарі збірна Аргентини в групі зіграє проти Польщі, Мексики та Саудівської Аравії.