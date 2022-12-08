ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua розповідає про найяскравіші виступи футболістів на мундіалях цього століття.

На чемпіонаті світу-2022 ми всі у захваті від гри голкіпера Марокко Яссіна Буну, португальського форварда Гонсалу Рамуша та хорватського голкіпера Домініка Ліваковича. Для нас та всіх українських уболівальників, безперечно, досі залишається в пам'яті та, як і раніше, найкращим є індивідуальний перформанс Олександра Шовковського на мундіалі 2006 року.

На фоні цього ми хочемо сконцентрувати свою увагу на яскравих перформансах інших гравців, котрі робили театр одного актора у матчах кубка світу та дивували футбольну спільноту. За основу ми вирішили взяти лише 21 століття. Якщо ми когось раптом забули, чекаємо ваші варіанти у коментарях.

Джердан Шакірі, Гондурас – Швейцарія, ЧС-2014

На клубному рівні швейцарець запам'ятається доволі неоднозначно. Він блискуче розпочав у складі Базеля, у Баварії переважно був гравцем обойми, а не основного складу. В Інтері провалився, в Сток Сіті трохи реанімував свою кар'єру, проте коли знову вирішив спробувати свої сили у суперклубі, Ліверпулі, розчарував. Буває.

Проте в збірній – це безумовний лідер та важливий гравець, що регулярно демонструє високий рівень. Нагадаємо, що етнічний косовар забивав на кожному крупному турнірі, окрім ЧС-2010.

У Бразилії його голи допомогли вийти до плей-оф. Швейцарці розпочали мундіаль з важкої перемоги у матчі проти Еквадору, коли Харіс Сеферовіч забив переможний гол на 92 хвилині, продовжили 2:5 від Франції, проте в останньому турі потрібна була лише вікторія з Гондурасом. Південноамериканський конкурент мав кращу різницю забитих та пропущених й мав зіграти проти немотивованих "галлів". Команда Дешама свою частину допомоги виконала, зігравши в нульову нічию. Отже, колективу Хітцфельда потрібно було здолати аутсайдера.

Ось тут й вистрілив тодішній мюнхенець, який став головним креативщиком. Він відкрив рахунок вже на 6 хвилині, минуло півгодини матчу і Шакірі розкішним пострілом у дев'ятку подвоїв перевагу своєї команди.

Другий тайм складався дещо важче, проте третій голясо Джердана остаточно вирішив долю цього протистояння.

Перемога у Манаусі стала ще важливішою, тому що за чотири роки до того саме нульовка з Гондурасом не дозволила "нейтралам" вийти далі з групи, хоча вони тоді взагалі сенсаційно обіграли Іспанію у турі номер один – майбутніх чемпіонів.

Гільєрмо Очоа, Бразилія – Мексика, ЧС-2014

Єдиний воротар у цьому списку і черговий блискучий виступ саме на чемпіонаті світу 2014, якого у цьому матеріалі буде багато.

Бразилія не без везіння зуміла обіграти хорватів, проте у другому турі зіткнулася з мексиканцями. Команда Еррери дуже не хотіла поступатися суперника.

Окрім того, вона мала у складі фактор Х. Гільєрмо Очоа ніколи особливо не виділявся на клубному рівні, Аяччо та Гранада були його стелею за кордоном, навіть там він також демонстрував солідний рівень та по-справжньому реалізувати талант йому не вдалося.

Проте тоді була справжня хвилинка слави.

Мексиканський голкіпер виконав одразу шість сейвів, причому практично кожен виглядав на рівні елітних подвигів воротарів, допомігши втримати нульовку з фаворитом. Краще самим насолодитися у відео.

Арьєн Роббен, Іспанія – Нідерланди, ЧС-2014

Божевільний матч у Салвадорі видали тодішні віце-чемпіони світу. У першому турі бразильського мундіалю глядачі спостерігали римейк фіналу африканської першості, коли єдиний гол Андреса Іньєсти допоміг іспанцям забрати трофей.

Звісно, перемога у груповому етапі не здатна була повноцінно загасити біль тієї поразки, проте солодка помста все рівно вдалася Нідерландам на славу. Іспанія провела непоганий перший тайм, відкрила рахунок (Хабі Алонсо з пенальті), повинна була подвоювати перевагу, якби Давід Сілва реалізував вихід з воротарем, проте замість цього пропустила у роздягальню після розкішного голу головою Ван Персі.

Можливо, "фурії" й вдалося б перевернути ситуацію, якби не блискучий перформанс Арьєн Роббен. У епізоді з другим голом голландець отримав передачу з флангу, одним рухом обманув захисника та прошив Ікера Касільяса.

Далі команда не зупинилася й продовжила нищити суперника. Де Врей забив третій, далі прийшов ще один, а на десерт гравець Баварії виконав неймовірний сольний прохід зі своєї половини поля, пошив у дурні всіх та потужним пострілом поставив ефектну крапку у матчі.

Таким чином, Арьєн помстився долі та персонально Ікеру Касільясу за промах у фіналі південноафриканського мундіалю, коли його кікси не дозволили команді Ван Марвейка здобути титул.

Веслі Снейдер, Нідерланди – Бразилія, ЧС-2010

Якщо ми зупинилися на темі голландців, варто згадати яскравий виступ Веслі Снейдера проти бразильців у чвертьфіналі турніру в ПАР.

Зараз легендарний гравець перебуває у поганій формі та відростив животика, а тоді беззаперечно був найкращим гравцем планети, взявши требл з міланським Інтером та дійшовши до фіналу мундіалю. До сьогоднішнього дня не зрозуміло, як Ліонель Мессі тоді отримав Золотий м'яч.

Втім, до вирішального поєдинку з іспанцями потрібно було подолати жорна плей-оф. В чвертьфіналі дісталася доволі неприємна за рівнем Бразилія, яка абсолютно спокійно могла поставити шлагбаум.

До цього було не дуже й далеко. На 10 хвилині Робіньо відкрив рахунок, чітко реалізувавши вихід із воротарем. Проте Снейдер не планував просто здатися. Спершу півзахисник закрутив ефектну дугу над усіма гравцями суперника, а потім блискуче вразив ворота головою з воротарського майданчика.

Справжній лідер!

Луїс Суарес, Уругвай – Англія, ЧС-2014

Взагалі можна трохи жартома згадати епізод з матчу проти ганців у 2010-му, коли Суарес зіграв рукою на вирішальних хвилинах та врятував уругвайців, котрі виграли серію пенальті та вийшли до півфіналу.

Втім, головний матч-життя форварда саме на мундіалях стався у Бразилії. За плечами "Ель-Пістолеро" був фантастичний сезону у Ліверпулі, коли мерсисайдці лише якимось дивом втратили бажане чемпіонство на фініші. Луїс настріляв тоді 31 м'яч та став найкращим бомбардиром чемпіонату. Проте виступи на ЧС опинилися під великим питанням, коли незадовго до початку турніру гравець отримав пошкодження на тренуванні.

Суарес терміново переніс операцію на меніску, проте були величезні сумніви щодо фізичної готовності футболіста. Довелося шукати любі способи та лазівки. Луїс звернувся за допомогою до відомого фізіотерапевта Вальтера Феррейри – людині, якій, на жаль, не вдалося остаточно здолати рак у майбутньому, проте яка створила маленьке диво, поставивши уругвайця на ноги у дуже рекордний строк.

Втім, поєдинок першого туру з Коста-Рикою, котрий Уругвай сенсаційно примудрився програти та погіршити своє становище, пропустив. Та це було не дуже важливо, бо відновлення форварда спеціально планували під важливий поєдинок проти Англії. Мотивації було не займати усім, бо поразка остаточно позбавляла "чарруа" шансів на вихід до плей-оф, а Суарес був мотивований зіграти проти знайомих по АПЛ футболістів, у тому числі товаришів з Ліверпуля. Тріумфальне повернення вдалося на максимум.

Під завісу першого тайму нападник головою відкрив рахунок після блискучої передачі Кавані, спіймавши на протиході голкіпера Джо Харта. Сентиментальності моменту додало святкування футболіста, який підбіг до того самого лікаря та показав його численним телекамерам. На 75 хвилині Вейн Руні зрівняв і знову поставив уругвайців у скрутне положення. Проте в них на полі знаходився "Ель-Пістолеро". Майбутній каталонець скористався помилкою свого друга Джеррарда (іронія долі) та потужно увігнав м'яча під поперечину.

Уругвайці потім також здолали італійців, проте "кусючі подвиги" футболіста виключили його з важливого матчу у 1/8 фіналу проти Колумбії. Цікаво, чи зміг би колектив Оскара Табареса знову дістатися до півфіналу, якби Луїс Суарес тоді знаходився у складі.

Мірослав Клозе, Аргентина — Німеччина, ЧС-2010

Розповідати про легендарність Мірослава Клозе для збірної та взагалі в історії міжнародного футболу, гадаємо, не варто. Найкращий бомбардир в історії чемпіонатів світу! Проте тоді, на засушливих південноафриканських полях, до цього ще було далеко. Форвард лише докладав чергові цеглинки до вічного майбутнього рекорду.

Німеччина під керівництвом Йоахіма Льова лише перебувала на початковій стадії свого розвитку, з труднощами подолавши груповий етап у компанії з далеко не самими статусними суперниками, як-то Гана чи Австралія.

Аргентина на чолі із видатним Дієго Армандо Марадоною та юним Ліонелем Мессі ж набрала максимум очок, хоча й опоненти були чесно кажучи такі собі.

Втім, впевнено здолавши ще й Мексику у 1/8 фіналу помітно оголосили свої амбіції, а багато букмекерів та експертів почали називати "альбіселестес" чи не головним фаворитом мундіалю. Німці у важкій боротьбі переграли Англію, до того ж з очевидною помилкою головного арбітра.

Словом, очікувалось, що матч вийде цікавим та непередбачуваним. Реальність перевершила сподівання численних фанатів. "Манншафт" влаштував сольну виставу на чолі з неперевершеними Мюллером та Клозе. Томас відкрив рахунок у зустрічі, а Мірослав оформив дубль та проклав команді дорогу до півфіналу.

Роналдо, Німеччина — Бразилія, ЧС-2002

Цю футбольну виставу можна назвати одним епітетом. "Феноменально".

"Зубастик" Роналдо через приступ епілепсії не зумів подарувати своїй країні кубок світу у Франції, проте блискуче реабілітувався дублем у ворота Олівера Кана.

Кіліан Мбаппе, Франція — Аргентина, ЧС-2018

Після пригод аргентинців на груповому етапі навряд можна було очікувати, що колектив Сампаолі зуміє дати такий супротив очевидному фавориту. Втім, "альбіселестес" мають достатній кадровий потенціал та ресурси, отже проти подібного опонента потрібно мати вагомий контраргумент.

В французів ним був саме тоді яскраво засяявший Мбаппе. Майбутній чемпіон світу витворяв з обороною суперника що хотів.

Томас Мюллер, Німеччина – Португалія, ЧС-2014

Навряд чи Мюллер зуміє хоча б повторити досягнення свого співвітчизника Мірослава Клозе за кількістю голів на чемпіонатах світу, а у Північній Америці може стати перешкодою вік футболіста.

Втім, ще до провалу на мундіалі 2018 року Томас розривав. Про деякий інший подвиг згадаємо пізніше, а зараз кілька слів стосовно знешкодження Португалії. "Лузітани" провалили один єдиний матч, котрий коштував їм виходу з групи. Не сказати, що інші суперники виглядали слабіше, мова більше стосується різниці голів, котра була негативною з показником "-4".

Кріштіану Роналду, який тоді повністю не вилікував коліно, наче хамелеон мімікрував під газон, розчинившись на фоні блискучого візаві. "Раумдойтер" спершу реалізував пенальті на 12 хвилині, далі завдяки ньому було видалено Пепе, а потім йому вдалося оформити хет-трик.

Виглядало як тотальне знущання і так було.

Підсумкові 4:0 та звання найкращого гравця матчу.

Кріштіану Роналду, Португалія — Іспанія, ЧС-2018

Кріштіану Роналду відмітився лише сімома голами на мундіалях, а практично половина їх влетіла у одному єдиному поєдинку проти Іспанії.

Команда Єрро зуміла двічі відігратися та навіть вийти вперед, проте хет-трик португальця не дозволив їй здобути перемогу. Третє взяття воріт сталося після штрафного на вісімдесят восьмій хвилині.

А який перформанс вразив нашу аудиторію найбільше?