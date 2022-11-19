ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua прогнозує, хто може стати найкращим бомбардиром на майбутньому Мундіалі.

З 20 листопада по 18 грудня 2022 року відбудеться довгоочікувана футбольна подія року — чемпіонат світу в Катарі. На жаль, для українського вболівальника цей турнір затьмарений війною в країні, а також далеко не факт, що всі зможуть його подивитись через відсутність електроенергії.

Тим не менш, не втрачаємо бойового духу, настрою і намагаємося вгадати, хто стане найкращим бомбардиром на ЧС-2022.



Неймар (Бразилія)

30-річний футболіст має, мабуть, останній шанс проявити себе на чемпіонаті світу, оскільки на наступному Мундіалі йому буде вже 34 роки, а з огляду на його травматичність далеко не факт, що в такому віці він буде у заявці своєї збірної (за умови, що Бразилія потрапить на наступний ЧС).

Бразильці (як мінімум за версією букмекерів) – фаворити чемпіонату світу. У складі Селесао є багато зірок, але головна серед них – Неймар. На папері є все для того, щоб Бразилія успішно виступила, а Неймар проявив себе і став найкращим бомбардиром.



Кіліан Мбаппе (Франція)

Останнім часом талановитого француза оточують скандали, проте він залишається надією збірної Франції на тріумф. І як від Мбаппе не чекати гольових подвигів? Тим більше, що Кіліан постійно демонструє високу результативність. Головне, щоб 23-річний футболіст не став заручником власного непростого характеру та не став руйнувати атмосферу всередині збірної Франції.

Ліонель Мессі (Аргентина)

Збірна Аргентини – у топі команд за версією букмекерів, які можуть виграти ЧС-2022. І головним лідером цієї команди уже понад десять років є Мессі. Головна надія, навіть у 35-річному віці, від якої чекають не лише голи, а й вишукані результативні передачі.

Мессі цілком може стати найкращим бомбардиром турніру, але потрібно, щоб і партнери не підкачали.

Гаррі Кейн (Англія)

Ліга націй показала, що збірна Англії перебуває не у найкращих своїх кондиціях. Як результат – четверте місце та пониження у дивізіоні.

Тим не менш, англійці, хоч і давно не вигравали ЧС, ходять поруч з фаворитом. Від кого чекати голів, як не від Гаррі Кейна?

Карім Бензема (Франція)

34-річний футболіст беріг себе в останніх матчах мадридського Реала, заліковуючи травму, щоб зіграти на ЧС-2022 в оптимальних кондиціях. Збірна Франція — один із фаворитів чемпіонату світу, а також у її складі ще є Кіліан Мбаппе. У випадку, якщо все піде добре, Бензема та Мбаппе позмагаються між собою, хто стане найкращим бомбардиром не лише Франції на цьому Мундіалі, а й турніру.

Менш очевидні варіанти

Вінісіус Жуніор. Один із лідерів Реала, а також надія збірної Бразилії. Цілком може засяяти і вразити бомбардидськими навичками.

Роберт Левандовські. Навряд чи збірна Польщі надовго затримається на ЧС-2022, але досвідчений поляк здатний проявити свій бомбардирський талант.

Томас Мюллер. 33-річний футболіст ще здатний дивувати. Може, на цьому Мундіалі?

Прогноз Football.ua: Найкращим бомбардиром чемпіонату світу 2022 в Катарі стане Кіліан Мбаппе.