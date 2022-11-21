ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Слова захисника Валенсії після рішення Луїса Енріке.

Днями стало відомо, що лівий захисник Валенсії Хосе Гая отримав травму у розташуванні збірної Іспанії під час підготовки до Чемпіонату світу. Луїс Енріке вирішив викликати на його місце представника Барселони Алехандро Бальде.

Пізніше стало відомо, що ушкодження Гаї не таке серйозне, як здавалося напочатку. Втім, головний тренер "Фурії Рохи" вирішив поберегти здоров'я гравця. А сам футболіст отримав багато повідомлень підтримки на власну адресу та присвятив цьому пост у своєму Інстаграмі.

"Я хочу подякувати вам за всі повідомлення підтримки, які я отримав за останні кілька годин. Чесно кажучи, я не знаю, чи заслуговую я на таку любов. Важко усвідомити, що одна з твоїх дитячих мрій зруйнована легким розтягненням зв’язок, але іноді все буває саме так, і нам треба це приймати.

Тепер я стану ще одним уболівальником, який буде насолоджуватися кожним матчем збірної Іспанії. Тому я хочу побажати успіху своїм товаришам по команді" — підсумував 27-річний футболіст.