ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

У матчі проти аргентинців він зробив п'ять сейвів.

Сьогодні на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі відбулася сенсація – Саудівська Аравія здобула перемогу над Аргентиною (2:1).

Найкращим гравцем матчу було визнано воротаря збірної Саудівської Аравії Мохаммеда Аль-Овейса, який зробив п'ять сейвів, що є найкращим показником поточного турніру. Крім цього, він пропустив м'яч від Ліонеля Мессі з пенальті.

Зазначимо, що на клубному рівні 31-річний Аль-Овейс виступає за аравійський Аль-Гіляль.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аргентина – Саудівська Аравія.