ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з Parimatch Ukraine представляють до вашої уваги історію зустрічей команд, що сьогодні зіграють на чемпіонаті світу, який проходить у Катарі.

У пізнішому матчі групи H збірна Португалії зіграє із Ганою. Лідер "європейських бразильців" підходить до гри у відмінному настрої: Кріштіану Роналду практично вирвався з в'язниці, домігшись розірвання контракту з МЮ. Можливо, тому у компанії Parimatch Ukraine вважають португальців фаворитом матчу, даючи на їхню перемогу коефіцієнт 1.39.

ЧС-2014 Роналду теж починав у чудовому настрої, але з кардинально іншої причини. Прекрасний сезон у Реалі закінчився виграшем Кубка Чемпіонів, за клубний сезон він забив 57 м'ячів у 57 матчах, Золота Бутса вже була в кишені, з Золотого М'яча були питання, але Кріштіану був очевидним фаворитом. Здавалося б, чемпіонат світу має лише відтінити його геній та неймовірну форму. Разом із Ганою португальцям у групу випали Німеччина та США – і у боротьбі за друге місце “європейські бразильці” були фаворитами, та й бундестім, здавалося б, варто було переживати...

Ключові слова "здавалося б", бо у першому матчі групи німці суперників просто не помітили. Збірна Німеччини, яка взагалі любить починати турніри не на повну силу, виграла з рахунком 4:0, причому після перерви, що включила три голи і видалення Пепе, явно скинула оберти. У паралельній грі США завдяки голу Демпсі вже на 30 секунді обіграла Гану.

Другий тур, за великим рахунком, став для португальців продовженням кошмару. Насамперед, команда лише на п'ятій компенсованій хвилині врятувалася від дострокового вильоту: Сілвестре Варела, якого Порту того ж літа сплавить в оренду у Вест Бромвіч Альбіон, замкнув радіокеровану передачу Кріштіану. А Гана у паралельній грі відібрала очки у німців, зігравши 2:2. Не кажучи про те, що "чорні зірки" просто зіграли проти бундестім на три голови краще — мотивація у неї залишилася і на третій тур, надії на достроковий виліт суперника не справдилися.

Ситуація стала для Кріштіану та компанії не просто складною, а практично нерозв'язною. Потрібно було обігравати Гану, бажано з різницею у 3-4 м'ячі (!) – і ще сподіватися, що матч Німеччини та США не закінчиться внічию. Остання умова здається малоймовірною, поки не згадуєш тренерів обох команд на той час. Йоахім Льов та Юрген Клінсманн відпрацювали у бундестім не один рік, перш ніж Юрген поїхав тренувати “янкіз”. Два давні соратники, просто друга, могли просто домовитися про нічию, яка реально влаштовувала обох, дарувала німцям перше, а американцям друге місце.

Так чи інакше, а вже на початку гри Кріштіану міг забивати один із найкрасивіших голів усього турніру: його подача з флангу струсила штангу воріт. Ще до середини першого тайму він міг забивати вдруге, але його удар головою не став проблемою для воротаря.

Але як погано Португалія грала в обороні до призначення Сантуша! Навіть між цими шансами Бету врятував команду при виході віч-на-віч, а під кінець першого тайму арбітр призначив би пенальті за зайвий інтерес Бруну Алвеша до Г'яна, якби Асамоа не впав так картинно.

Виграти перший тайм вдалося завдяки курйозному автоголу Бойє: перериваючи простріл із лівого флангу, захисник відправив м'яч точно у дальню дев'ятку. Але Лев та Клінсманн паралельно грали 0:0, відчеплюючи "європейських бразильців" з турніру.

На 55-й хвилині Томас Мюллер таки забив у ворота "янкіз", але навіть насолодитися надією португальцям не вдалося. Синхронно з Мюллером Асамоа Г'ян замкнув подачу з флангу і зрівняв рахунок.

Вийшло, що за умови поразки американців в один м'яч португальцям потрібно було забивати Гані чотири м'ячі, не пропускати – і все це від сили 40 хвилин. Гані, що характерно, достатньо було лише одного гола: перемога 2:1 вже дозволяла обійти американців. Але й "чорним зіркам" не вдалося навіть нормально сподіватися на успіх: абсолютна клоунада у виконанні воротаря ганців дозволила Роналду забити найпростіший гол у сезоні.

Команда Г'яна та команда Роналду залишилися за бортом плей-офф. Далі пройшли збірні США та Німеччини.

Португалія – Гана 2:1

Голи: Бойє, 30 (у свої ворота), Роналду, 80 – Гьян, 57.

Португалія: Бету (Едуарду, 89), Жоау Перейра (Варела, 61), Пепе, Бруну Алвеш, Велозу, Вілліам, Жоау Моутіньо, Рубен Аморім, Нані, Роналду, Едер (Вієрінья, 69).

Гана: Дауда, Аффул, Бойє, Менса, Асамоа, Атсу, Рабіу (Аква, 76), Баду, А. Айю (Вакасо, 82), Уоріс (Дж. Айю, 71), Гьян.

Віталій Пасічний, Football.ua