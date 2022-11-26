ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги новини на матчі чемпіонату світу, які проходять у Катарі.

На початку другого туру групового етапу чемпіонату світу у Катарі за 25 листопада між собою зіграють такі пари національних команд.



Туніс — Австралія

26 листопада, 12:00

Туніс після нічийного результату проти Данії намагатиметься зробити заявку на вихід в плей-офф у грі проти Австралії. На імена склад у тунісців не дуже сильний, проте це добре злагоджена команда, яка має великі амбіції. Чекаємо, що команда покаже інший футбол, порівняно з грою проти данців. Хочеться, що Туніс зіграв більш розкуто, тим більш супротивник в цьому матчі може це дозволити.

Австралія, своєю чергою, в першому турі грала проти Франції та ледь не здивувала багатьох. Австралійці змогли відкрити рахунок, проте потім пропустили чотири м'ячі, чим суттєво зменшили свої шанси поборотися за плей-офф. На папері Туніс виглядає сильнішим, проте австралійці вже не раз показували, що готові дати бій та впоратись з тиском. Наразі їм нема чого втрачати, тому матч обіцяє бути вкрай цікавим.

Для звичайного вболівальника ця зустріч навряд чи є цікавою, проте ми не радимо пропускати цей матч, адже гра обіцяє бути дуже цікавою.

До речі, компанія GG.bet вже обрала фаворита на цей матч. Їм вважається, що це збірна Туніса.

Польща — Саудівська Аравія

26 листопада, 15:00

Польща після нічийного результату проти Мексики спробує здобути перемогу в матчі з лідером групи. Досі неочікувано, що ним наразі є збірна Саудівської Аравії, яка в першому турі групового етапу обіграла Аргентину, що вважалась фаворитом квартету.

Крім того, не варто забувати про доволі цікаву лінію. Усі чекають на перший гол Роберта Левандовські на чемпіонатах світу. В першому матчі в нього була нагода, проте він не зміг переграти Гільєрме Очоа ударом з одинадцятиметрової позначки, засмутивши й себе, і всю країну. Усі шанси забити надважливий м'яч у форварда є — в матчі з Аргентиною зробити це буде важче.

Що стосується Саудівської Аравії, то тут все набагато простіше. Якщо аравійці не здобудуть більше жодного балу, то ніхто їх сварити не буде. Якщо зможуть ще більше закрутити інтригу, тоді про них ще будуть довго говорити, а ось якщо вийдуть з групи, то вони будуть прикладом для інших слабких команд. Що ж, поганого варіанту нема.

Компанія GG.bet пророкує перемогу збірній Польщі.

Франція — Данія

26 листопада, 18:00

Франція після розгромної перемоги в першому турі над Австралією має величезні шанси зайняти перше місце в групі, але для цього потрібно не провалитись в наступних двох іграх. Команда Дидьє Дешама зазнала чергової втрати — Люка Ернандес отримав пошкодження хрестоподібної зв'язки, тому тепер ліворуч в обороні буде грати його брат — Тео.

Якщо вам здалось, що французи надто легко переграли австралійців, то в матчі з Данією такого не буде. Данці справжні експерти по Франції, адже виграли в супротивника останні дві зустрічі в Лізі націй. Крім того, данці в останній час привчили, що вони доволі потужна національна команда, яка бореться за найвищі винагороди.

Нічийний результат проти Тунісу не дає Данії великої впевненості щодо виходу з групи, тому програвати французам вкрай непотрібно. Ті, своєю чергою, захочуть вирішити усі питання з виходом у наступну стадію, тому будуть боротися лише за перемогу.

Компанія GG.bet віддає перевагу у цьому протистоянні збірній Франції.

Аргентина — Мексика

26 листопада, 21:00

Аргентина сенсаційно поступилась Саудівській Аравії в матчі першого тура, тому тепер не має права на помилку. Перед турніром було багато розмов, що Аргентина чи не один з головних фаворитів, але, здається, аравійці про це не знали, тому здобули перемогу.

Ще раз дивуємось рішенню тренерського штабу аргентинців не ставити в стартовий склад Лісандро Мартінеса, який блискуче виступає за Манчестер Юнайтед. Отаменді зі своїми швидкісними даними може зазнати багато проблем у грі проти Мексики. Отже, подивимось, чи робить Скалоні роботу над помилками.

Мексиканці, можна бути впевненими, зіграють з пристрастю, а Очоа буде вкотре витворяти. Більше ні в чому бути впевненим не вийде, але гра обіцяє бути вкрай цікавою.

Компанія GG.bet вважає, що Аргентина здобуде перемогу в цій грі.