ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги прогноз на матчі чемпіонату світу, який проходить у Катарі.

У другому турі ігрового дня за 26 листопада між собою зіграють збірні Тунісу та Австралії, Польщі та Саудівської Аравії, Франції та Данії, а під кінець дня між собою зіграють Аргентина та Мексика.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ТУНІС — АВСТРАЛІЯ

За версією компанії GG.bet, фаворит зустрічі — збірна Тунісу: перемога команди з Африки оцінюється коефіцієнтом 2,17, а перемога Австралії — 3,76. Якщо буде зафіксовано нічию, на таку подію пропонується показник 3,31.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Ви повинні пам'ятати, що ставки – це ризик і не місце для заробітку. А ось задовольнити спортивний азарт — непогана можливість, а також перевірити, наскільки добре ви знаєтеся на спорті і конкретно у футболі.

Пропонуємо на цей матч вам обрати варіант "Тотал більше 2,5", на який пропонується коефіцієнт 2,26.

Ми віримо у те, що австралійці зможуть дати бій, тому вважаємо, що "Фора Австралії +1" також гідний та обережний варіант. На таку подію пропонується коефіцієнт 1,34.

Матч Туніс — Австралія відбудеться 26 листопада о 12:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ПОЛЬЩА — САУДІВСЬКА АРАВІЯ

За версією GG.bet, Польща — фаворит зустрічі: перемога поляків оцінюється коефіцієнтом 1,77, а перемога Саудівської Аравії – 5,12. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3,72.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Ми віримо, що Польща зможе доволі швидко забити та з часом розвинути свій успіх, тому пропонуємо вам подію "Фора Польщі -1". Коефіцієнт на це — 2,44.

Якщо ви хочете ризикнути та вірите у результативність команд, то пропонуємо вам подію "Тотал більше 2,5". В цьому випадку ви можете примножити свою ставку у 2,13 раза.

Матч Польща — Саудівська Аравія відбудеться 26 листопада о 15:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.



ПРОГНОЗ НА МАТЧ ФРАНЦІЯ — ДАНІЯ

У матчі між Францією та Данією фаворитом вважаються номінальні господарі. За версією GG.bet, перемога збірної Франції оцінюється коефіцієнтом 1,76, а перемога Данії – 5,15. Якщо буде нічия, пропонується показник 3,74.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Нам доволі важко з впевненістю віддавати перевагу Франції. Тому пропонуємо варіант з "Фора Данії +1". На таку подію пропонується коефіцієнт 1,61, що досить непогано.

Гадаємо, що команди видадуть результативну гру. Тому пропонуємо вам подію "Тотал більше 2,5". Коефіцієнт на це становить 2,08.

Матч Франція — Данія відбудеться 26 листопада о 18:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ АРГЕНТИНА — МЕКСИКА

У матчі між Аргентиною та Мексикою фаворит очевидний — це команда Скалоні. Проте так було й у грі проти Саудівської Аравії. За версією GG.bet, Перемога збірної Аргентини оцінюється коефіцієнтом 1,56, а перемога Мексики — 6,97. Якщо буде нічия, пропонується показник 4,06.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Ми віримо, що збірна Аргентини набере три бали, тому пропонуємо вам ставку "Перемога Аргентини" з коефіцієнтом 1,56.

Більш ризикована ставка – "Тотал менше 2,5". Якщо таке станеться, можна примножити ставку у 1,84 раза.

Матч Аргентина — Мексика відбудеться 26 листопада о 21:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.