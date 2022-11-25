Валієць підвів своїх товарищів по команді.
перша червона
25 листопада 2022, 14:10
Вейн Геннессі став першим гравцем цього чемпіонату світу, якого було видалено з футбольного поля.
Воротар отримав пряму червону картку за грубе порушення правил проти Таремі на 86 хвилині.
Арбітр прийняв таке рішення після консультації з ВАР.
Таким чином, голкіпер Форест став третім гравцем цього амплуа після Джанлуки Пальюки (1994) та Ітумеленга Куне (2010), котрий отримував червону картку на мундіалях.
Вельс остаточно поступився Ірану — 0:2.