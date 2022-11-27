Форвард "картатих" відзначився дублем.
Андрей Крамарич, Getty Images
27 листопада 2022, 22:05
У неділю, 27 листопада, збірна Хорватії розгромила канадців (4:1) та позбавила північноамериканську команду шансів вийти до 1/8 чемпіонату світу.
Одразу двома м'ячами у матчі відзначився 31-річний нападник німецького Гоффенгайма Андрей Карамарич, і саме його було визнано найкращим гравцем матчу. Футболіст отримав приз від спонсора турніру — виробника пива Budweiser.
Відзначимо, що в обох епізодах асистував Крамаричу Іван Перішич, який встановив унікальне досягнення.