ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Француз відновлюється швидше, ніж очікувалося.

Нападник збірної Франції Карім Бензема все ще може допомогти своїй команді на чемпіонаті світу у Катарі. Про це повідомляє RMC Sport із посиланням на Onda Madrid.

За інформацією джерела, відновлення 34-річного француза, який отримав травму напередодні мундіалю, відбувається швидше, ніж очікувалося.

Зазначається, що Бензема може розпочати тренування в розташуванні національної команди вже в середині цього тижня.

Додамо, що Карім, незважаючи на травму, залишився у заявці збірної, тому він може взяти участь у матчах ЧС-2022.

Після двох турів групового етапу Франція набрала шість очок, обігравши Австралію та Данію. Заключна гра групи пройде 30 листопада, а суперником буде Туніс.