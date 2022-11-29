ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Тренер Франції поділився думками щодо одного з лідерів своєї команди.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився про форварда команди Кіліана Мбаппе.

Раніше з'явилася інформація про те, що Мбаппе хоче зіграти матч 3 туру групового етапу ЧС-2022 з Тунісом, незважаючи на те, що французи збираються провести ротацію.

"Він в порядку. У Кіліана немає его. Він є важливою частиною команди, він рішучий. Йому вже не 18, він має певний досвід.

Він хоче зіграти у третьому турі? 24 гравці теж кортять зіграти у завтрашній грі, але не всі вийдуть у стартовому складі".

Нагадаємо, що Мбаппе отримав нагороду найкращому гравцю матчу проти Данії.