Футболісти команди Гвардіоли є ключовими елементами у своїх національних командах.
Гравці Сіті провели на полі найбільшу кількість ігрових хвилин серед усіх інших представників клубів англійського чемпіонату.
Чемпіон Англії представлений на нинішньому турнірі Едерсоном (Бразилія), Рубеном Діашем / Жоау Канселу / Бернарду Сілвою (Португалія), Емеріком Ляпортом / Родрі (Іспанія), Джоном Стоунзом / Кайлом Вокером / Келвіном Філліпсом / Філом Фоденом / Джеком Грілішем (Англія), Натаном Аке (Нідерланди), Мануелем Аканджі (Швейцарія), Ілкаєм Гюндоганом (Німеччина), Кевіном де Брюйне (Бельгія) та Хуліаном Альваресем (Аргентина).