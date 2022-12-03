ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу, у якому зіграють Аргентина та Австралія.

У суботу, 3 грудня, проходять перші матчі 1/8 чемпіонату світу-2022, який відбувається у Катарі. У стартовому матчі ігрового дня Нідерланди впевнено переграли США, у другому силами поміряються Аргентина та Австралія.

Стартові склади команд:

Аргентина: Е. Мартінес — Моліна, Ромеро, Отаменді, Акунья — Мак Аллістер, де Пауль, Фернандес — Альварес, Мессі, Гомес

Запасні: Армані, Рульї, Фойт, Тальяфіко, Монтьєль, Паредес, Пеццелья, Паласіос, Корреа, Алмада, Ді Марія, Родрігес, Дібала, Лаутаро Мартінес

Головний тренер: Ліонель Скалоні

Австралія: Раян — Дегенек, Суттар, Роулз, Бегич — Лекі, Ірвін, Муй, Баккус — Дюк, Макгрі.

Запасні: Редмейн, Вукович, Аткінсон, Карачич, Тіліо, Райт, Макларен, Хрустич, Мабіл, Девлін, Денг, Куол, Гудвін, Кінг, Каммінгс

Головний тренер: Грем Арнольд

Гра Аргентина — Австралія почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.