ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинський форвард поділився своїми думками після гри з Австралією.

Нападник збірної Аргентини Хуліан Альварес прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі проти Австралії (2:1).

"Я відчуваю неймовірну радість за нашу команду та всіх аргентинців. Щодо мого голу, я завжди намагаюся пресингувати високо, цього разу ми з Родріго висунулися вперед та змогли відібрати м'яч у воротаря.

Ми зробили те, що мали зробити, зіграли у свій футбол. Ми мали деякі труднощі, але головним завданням було перемогти, і ми це зробили", — наводить слова Альвареса прес-служба збірної Аргентини.

У чвертьфіналі мундіалю Аргентина зіграє проти Нідерландів. Гра відбудеться 9 грудня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аргентина — Австралія.