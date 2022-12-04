Аргентинський форвард поділився своїми думками після гри з Австралією.
Хуліан Альварес, Getty Images
04 грудня 2022, 12:55
Нападник збірної Аргентини Хуліан Альварес прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі проти Австралії (2:1).
"Я відчуваю неймовірну радість за нашу команду та всіх аргентинців. Щодо мого голу, я завжди намагаюся пресингувати високо, цього разу ми з Родріго висунулися вперед та змогли відібрати м'яч у воротаря.
Ми зробили те, що мали зробити, зіграли у свій футбол. Ми мали деякі труднощі, але головним завданням було перемогти, і ми це зробили", — наводить слова Альвареса прес-служба збірної Аргентини.
У чвертьфіналі мундіалю Аргентина зіграє проти Нідерландів. Гра відбудеться 9 грудня.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аргентина — Австралія.