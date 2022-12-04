ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Сума бонусів становить 400-450 тисяч фунтів стерлінгів кожному з футболістів "трьох левів".

Футболісти національної збірної Англії під час проведення чемпіонату світу-2022 в Катарі отримують грошові бонуси за подолання кожної зі стадій турніру. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, команда Гарета Саутгейта має розклад виплати бонусів, які збільшуються протягом кожного пройденного етапу світової першості.

Точні суми за кожну стадію ЧС-2022 у стані "трьох левів" не уточнюються, проте у разі тріумфу на мундіалі кожен із 26 гравців збірної Англії отримає бонус у розмірі 400-450 тисяч фунтів стерлінгів (467-525 тис євро).

\Нагадаємо, що англійська команда вже подолала груповий етап, посівши перше місце в квартеті B, а в 1/8 фіналу ЧС-2022 на неї чекає зустріч зі збірною Сенегалу.