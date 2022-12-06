ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Марокканський голкіпер не пропустив жодного пенальті від іспанців у серії одинадцятиметрових ударів.

Збірна Марокко у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі у серії післяматчевих пенальті обіграла Іспанію.

Найкращим гравцем матчу за підсумками зустрічі було визнано воротаря Севільї та збірної Марокко Яссіна Буну, який не пропустив жодного гола в серії післяматчевих пенальті.

Також Буну зберіг свої ворота на замку протягом 120 хвилин ігрового часу матчу.

У чвертьфіналі збірна Марокко зіграє проти переможця пари Португалія – Швейцарія.

Раніше повідомлялося, що Буну повторив рекорд Шовковського на чемпіонатах світу, не пропустивши з пенальті.