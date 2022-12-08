ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Експартнер португальця в МЮ вважає, що Роналду псує свою репутацію через витівки з тренерами.

Колишній гравець збірної Англії та нинішній експерт на британському телебаченні Гарі Невілл прокоментував скандали, які останнім часом супроводжують Кріштіану Роналду.

"Фернанду Сантуш має неймовірні відносини з Роналду протягом 8 років. Багато фанатів не хочуть сказати Кріштіану правду, а він, думаю, має її почути, адже його кінець потрохи стає пошарпаним.

Однак у короткостроковій перспективі він має діяти набагато краще, тому що хіба тренер Ювентуса помиляється? Тренер Манчестер Юнайтед помиляється? А тепер і тренер Португалії не правий? Усі троє діяли з ним однаково", — заявив Невілл.

Нагадаємо, напередодні у пресі з'явилася інформація про те, що лідер та капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду пригрозив залишити табір національної команди, коли дізнався про непотрапляння до стартового складу на гру 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Швейцарії.