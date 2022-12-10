ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Коментар форварда "помаранчевих".

У п'ятницю, 9 грудня, збірна Нідерландів поступилася аргентинцям у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 (2:2, 3:4 по пенальті). Героєм зустрічі зі сторони "помаранчевих" став Воут Вегхорст, який оформив дубль після виходу на заміну і перевів гру в овертайм.

Після поєдинку Вегхорст висловився про інциденти, які сталися між ним і Ліонелем Мессі.

"Я хотів потиснути Мессі руку після гри, я дуже поважаю його як футболіста, але він відкинув мою руку вбік і не хотів зі мною розмовляти. Моя іспанська не дуже хороша, але він сказав мені нешанобливі слова, і це мене розчарувало, справді розчарувало..." — передає Marca слова 30-річного форварда Бешикташа.

Нагадаємо, під час післяматчевого флеш-інтерв'ю семиразовий володар Золотого м'яча назвав Вегхорста бовдуром.

Зазначимо, що гра між Нідерландами та Аргентиною стала останньою для Луї ван Гала у третьому заході до керма легендарної європейської збірної. За чутками, його змінить Рональд Куман, який раніше також працював у головній команді Нідерландів.