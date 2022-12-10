ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

36-річний форвард відзначився переможним голом у матчі проти Англії.

Збірна Франції у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу в Катарі обіграла Англію (2:1) та пройшла у півфінал.

Найкращим гравцем матчу за підсумками зустрічі було визнано нападаючого збірної Франції Олів'є Жиру, який відзначився переможним голом на 78 хвилині поєдинку.

На цьому ЧС-2022 Жиру провів п'ять поєдинків, у яких забив п'ять голів.

У півфіналі катарського мундіалю збірна Франції зіграє проти Марокко. Гра відбудеться 14 грудня, о 21:00 за київським часом.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія – Франція.