ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Португальський хавбек поділився своїми думками після гри з Марокко.

Півзахисник збірної Португалії Бруну Фернандеш прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу у Катарі проти Марокко.

"Я скажу те, що маю сказати. До біса їх. Я мушу сказати, це дуже дивно, що наш матч обслуговує суддя з Аргентини, яка все ще виступає в турнірі, в той час як португальських суддів немає на ЧС.

Сьогоднішні арбітри не працювали на матчах Ліги чемпіонів, вони не звикли до таких ігор, такого темпу. Вони судили в один бік.

У першому таймі мені був очевидний пенальті. У цьому немає жодних сумнівів, тому що я ніколи сам не падаю на газон, коли перебуваю віч-на-віч з воротарем та можу пробити по воротах. Все дуже просто", — наводить слова Фернандеша Goal.com.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Марокко — Португалія.