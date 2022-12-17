ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Капітан французів — про майбутній матч з аргентинцями.

Капітан збірної Франції Уго Льоріс поговорив із пресою напередодні вирішального матчу чемпіонату світу-2022.

Відзначимо, що гра між аргентинцями та французами пройде у неділю, 18 грудня, і розпочнеться о 17:00 за київським часом. На нашому сайті буде доступна пряма онлайн-трансляція фіналу Мундіалю.

"Це фінал між двома великими футбольними націями. Очевидно, коли ви стикаєтеся з таким гравцем як Мессі, ви повинні зосередитися на ньому, але не тільки. Навколо є покоління молодих гравців, які, як ми відчуваємо, віддані Лео. Аргентина — дуже добре організована команда, дуже сильна в обороні, агресивна у нападі, дуже добре грає на переходах в атаку. В історії Аргентини завжди були і є дуже великі гравці. Був Марадона як символ, а сьогодні Лео Мессі.

На цей фінал дуже багато сподівань. Коли ти француз, зіграти у фіналі Чемпіонату світу, незалежно від суперника, є чудовою подією, але гра проти Аргентини робить її ще прекраснішою. Сподіваємося, цей матч залишиться у літопису французького футболу.

З того моменту, як ми знаємо, що за нами стоїть наша країна, решта має дуже мало значення. Ми розпочали ці змагання з місією пройти якомога далі. Спочатку мало хто у це вірив. Та ми зробимо все, щоб вийти переможцями з цієї останньої битви. Ми знаємо, що представляє Мессі в історії нашого спорту, але це буде матч між Францією та Аргентиною. У суперників є інші дуже хороші футболісти.

У минулому ми вже доводили, що для французьких команд секретом переможного успіху завжди є дуже сильний стан душі. З самого початку турніру це працювало дуже добре. З адреналіном, хвилюванням ми всі будемо готові перевершити самих себе у цій останній битві.

Я не знаю, що я як капітан скажу перед грою. Те, що відбувається у роздягальні, загалом, не надто прораховано. Це спонтанно. Це залишається природним в даний момент. Ми живемо моментом. Те, що сталося чотири роки тому, може служити орієнтиром, але ми хочемо написати власну історію. Те, чого ми досягли на сьогодні, є дуже сильним. Це найскладніша остання гра, і ми повинні бути готові.

Те, що я можу стати першим капітаном, який двічі підніме над головою Кубок світу... Я пишаюся тим, що виграв цей трофей у 2018 році, але зараз я зосереджений на сьогоденні. Поки нічого не зроблено, залишається зробити найважче. Треба бути готовим до будь-яких обставин, бути готовим страждати, перевершити себе, незважаючи на втому, незважаючи на обставини" — передає слова 35-річного воротаря французьке видання l'Equipe.

Нагадаємо, на цьому турнірі Льоріс вийшов на перше місце за кількістю зіграних матчів у складі "Лє Бльо".