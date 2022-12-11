ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Французький голкіпер поділився своїми думками після гри з Англією.

Воротар збірної Франції Уго Льоріс прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу у Катарі проти Англії.

"Це була чудова битва проти прекрасної команди, яка поставила нас у скрутне становище. В черговий раз через терпіння та біль французька збірна змогла підняти планку та довести, що морально готова до всього. Ось що важливо, для нас все можливо. Це чудовий вечір, і ми маємо насолодитися цим успіхом. А потім розпочати підготовку до важкого матчу з Марокко. Ми в гущавині конкурентної боротьби, не можна робити крок назад.

У грі з Англією не можна було нічого забувати. За рахунку 2:1 Кейн, на щастя, не реалізував пенальті. Це добре для Франції, але мені завжди неприємно бачити, як мій товариш по команді такий пригнічений після матчу. Потрібно вміти радіти перемогам, але важливо шанувати суперника. Я поважаю Гаррі, і мені сумно бачити його в такому стані. Але це футбол, і ми продовжуємо рух уперед", — наводить слова Льоріс RMC Sport.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія – Франція.