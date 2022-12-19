ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

На катарському мундіалі було п'ять серій одинадцятиметрових ударів.

На чемпіонаті світу у Катарі було встановлено новий рекорд за кількістю проведених серій пенальті. Про це повідомляє OptaJoe.

На катарському мундіалі було проведено п'ять серій одинадцятиметрових ударів.

Перші дві були проведені у матчах 1/8 фіналу між збірними Хорватії та Японії, а також Марокко та Іспанії. Потім дві у чвертьфіналах – Аргентина та Нідерланди, а також Хорватія – Бразилія. Остання пройшла у фіналі між збірними Аргентини та Франції.

Нагадаємо, Аргентина обіграла Францію у серії пенальті та стала чемпіоном світу. Для аргентинської команди це третє чемпіонство історії.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аргентина — Франція.