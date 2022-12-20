За перемогу на катарському мундіалі аргентинці здобули солідні преміальні.
twitter.com/agdws
20 грудня 2022, 14:59
Південноамериканська футбольна конфедерація КОНМЕБОЛ солідним грошовим бонусом нагородила збірну Аргентини за її тріумф на чемпіонаті світу у Катарі. Про це повідомив президент організації Алехандро Домінгес у своєму твіттері.
Після фінального матчу, в якому Аргентина у серії післяматчевих пенальті обіграла Францію, Домінгес зайшов у роздягальню національної команди, щоб вручити їй чек на суму 10 мільйонів доларів.
Таким чином, Домінгес дотримався своєї обіцянки, давши нагороду за перемогу на ЧС-2022, яку він давав, коли переобирався на посаду керівника КОНМЕБОЛ у квітні цього року.
Також зазначимо, що Аргентина отримала від ФІФА призові у розмірі 42 мільйони доларів.