ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Також відкрито справи проти Аргентини та Хорватії.

ФІФА на своєму офіційному сайті повідомила про покарання кількох збірних за підсумками минулого чемпіонату світу в Катарі.

Збірну Сербії було оштрафовано на 50 тисяч швейцарських франків (50 тисяч євро) та частковим закриттям трибун (25%) на наступний офіційний матч під егідою ФІФА. Таке покарання було винесено після скандування вболівальниками кричалок на адресу збірної Швейцарії.

Мексика була оштрафована на 100 тисяч євро та проведенням одного матчу без глядачів умовно. Мексиканські фанати скандували нецензурні кричалки у матчах проти Польщі та Саудівської Аравії.

Еквадор отримав штраф у розмірі 20 тисяч євро та часткове закриття трибун на наступний матч за вигуки нецензурних слів у матчі проти Катару.

Також зазначається, що проти збірних Аргентини та Хорватії відкрито справи за підсумками фіналу ЧС-2022 та матчу за третє місце відповідно.