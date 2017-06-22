Кубок Конфедераций

Представляем вашему вниманию видеообзор матча Кубка Конфедераций между сборными Камеруна и Австралии (1:1).

На гол в исполнении Замбо-Ангиссы, забитый в первом тайме, Кенгурята сумели ответить во второй половине встречи мячом с пенальти от Миллигана (1:1).

Камерун – Австралия 1:1

Голы: Замбо-Ангисса, 45+1 — Миллиган, 60 (пен.)

Камерун: Ондоа — Мабука, Нгаду-Нгаджи, Тейку, Фаи — Джум, Сиани, Замбо-Ангисса — Бассогог, Абубакар, Муканджо (Экамби, 77)

Австралия: Райан — Дегенек, Сейнсбери, Райт — Леки, Крузе (Троизи, 66), Миллиган, Герсбах — Рогич (Ирвин, 79), Муй — Юрич (Кэхилл, 70)

Предупреждения: Сиани, Мабука — Райт