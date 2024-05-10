Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Матч в Мадриді ще довго буде снитися польському рефері.

Головного суддю півфінального матчу-відповіді Ліги чемпіонів між мадридським Реалом та мюнхенською Баварією (2:1) Шимона Марчиняка відсторонять від роботи на грі відкриття чемпіонату Європи 2024 року. Про це повідомляє Przeglad Sportowy.

За інформацією джерела, УЄФА ухвалив рішення переглянути призначення Марчиняка на цю гру через його помилку на останніх хвилинах матчу Реал — Баварія.

Нагадаємо, наприкінці матчу захисник Баварії Маттейс де Лігт вразив ворота мадридського клубу, однак польський рефері, не дочекавшись закінчення епізоду, дав свисток, зафіксувавши дуже сумнівний офсайд. Таким чином, гол німецької команди, який зрівняв би рахунок у матчі було не зараховано.