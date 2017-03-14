Другой футбол: Азия

Бывший полузащитник Рела, Челси и Милана Майкл Эссьен подписал контракт с индонезийским клубом Персиб Бандунг.

Персиб официально подтвердил о подписании контракта с Майклом. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления.

"Надеюсь, я поспособствую переезду других футболистов в Индонезию", — цитирует футболиста официальный сайт Персиба.

"Думаю, это хорошее начало для для индонезийского футбола и Персиба в частности".

"Спасибо, что пригласили меня сюда. Я взволнован и хочу делать все возможное".

В новой команде Эссьен будет играть под пятым номером.

Последним клубом 34-летнего полузащитника был греческий Панатинаикос.