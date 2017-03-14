Бывший полузащитник Рела, Челси и Милана Майкл Эссьен подписал контракт с индонезийским клубом Персиб Бандунг.
Майкл Эссьен, Getty Images
14 марта 2017, 10:49
Персиб официально подтвердил о подписании контракта с Майклом. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления.
"Надеюсь, я поспособствую переезду других футболистов в Индонезию", — цитирует футболиста официальный сайт Персиба.
"Думаю, это хорошее начало для для индонезийского футбола и Персиба в частности".
"Спасибо, что пригласили меня сюда. Я взволнован и хочу делать все возможное".
В новой команде Эссьен будет играть под пятым номером.
Последним клубом 34-летнего полузащитника был греческий Панатинаикос.