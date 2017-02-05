Украина

Экс-полузащитник Металлиста, Ворсклы и Ильичевца Олег Красноперов рассказал о том, почему выступает за любительскую команду Динамо (Решетиловка).

Последним профессиональным клубом 36-летнего хавбека был Металлист, за который футболист выступал до лета 2015-го года.

"Заканчивать с футболом резко тоже нельзя. Все равно хочется играть. Тем более, тут есть хорошие ребята – братья Ротани, Мелащенко и другие. Приятно, что команда может и в пас поиграть", — сказал Олег Красноперов.

"Плюс хороший президент клуба Сергей Ягодовский, который также играет в нашем составе, старается на поле и выслушивает замечания, когда ошибается. Никогда не конфликтует в таких ситуациях. Возглавляет наш коллектив хороший тренер Олег Калюжный. В целом, коллектив хороший, иначе я бы вряд ли бы был игроком Динамо (Решетиловка)", — резюмировал полузащитник.