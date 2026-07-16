Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Нападник французької національної команди Усман Дембеле спровокував серйозне напруження в роздягальні під час півфінального фіаско з іспанцями на ЧС-2026.

Нападник збірної Франції Усман Дембеле розлютив кількох партнерів по команді у перерві півфінального матчу чемпіонату світу-2026 проти Іспанії (0:2). Про це повідомляє авторитетне французьке видання L'Equipe.

Згідно з відомостями джерела, після вкрай невдалого першого тайму Дембеле вирішив узяти слово в роздягальні, намагаючись струснути команду. Проте його емоційна промова викликала хвилю обурення серед багатьох футболістів. Партнери порахували, що вінгер несправедливо і занадто жорстко критикує колектив, оскільки сам у першій половині зустрічі виглядав на полі блідо і припустився чималої кількості помилок.

Нагадаємо, збірна Франції поступилася Іспанії з рахунком 0:2, пропустивши м'ячі від Мікеля Оярсабаля та Педро Порро. При цьому "триколірні" продемонстрували беззубу гру в атаці, вперше поціливши у площину воріт іспанців лише у компенсований до другого тайму час.

Уже 19 липня підопічні Дідьє Дешама зустрінуться зі збірною Англії в матчі за третє місце.