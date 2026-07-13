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Хавбек "синьо-жовтих" підбив підсумки минулого Євро-2026.

Півзахисник київського Динамо та юнацької збірної України U-19 Павло Люсін прокоментував виступ "синьо-жовтих", які дійшли до півфіналу турніру.

"Було трохи сумно, адже мріяли вийти до фіналу й перемогти. Але, попри результат, я поставив би високу оцінку нашій команді: виграли три матчі, показавши футбол гідного рівня.

Зрозуміло, що грати кожні три дні непросто – та й німці, зауважимо задля справедливості, мали на один вихідний день більше. Але, попри втому, кожен ігровий відрізок слід допрацьовувати до кінця. Інакше важко сподіватися на успіх – тим паче на такому високому рівні.

Втомилися під кінець другого тайму обидві команди – це було помітно неозброєним оком. Тому й дії з обох сторін стали помітно обережнішими, а введення до гри свіжих футболістів проводилося в розрахунку саме на додатковий час.

У таких поєдинках, буває, ти й сам не розумієш, звідки з’являються сили. Це ж не жарт – півфінал чемпіонату Європи, де суперник не хто-небудь, а збірна Німеччини! У резюме футболіста, та й команди загалом, перемога над німцями та вихід до фіналу відіграє значну роль. А перемога у вирішальному матчі – поготів.

Я б не сказав, що ми поступалися німцям фізично. Ба більше, протягом збору, який проходив напередодні Євро у Польщі, нам заклали в цьому аспекті солідний фундамент. Три матчі групового етапу, гадаю, найкраще підтверджують мої слова.

Авжеж, Іспанія на цьому чемпіонаті представлена дуже сильною командою, яка цілком може стати переможцем. Красномовним підтвердженням її потужності стала перемога в поєдинку за вихід до фіналу над Хорватією з рахунком 3:0! Та особисто мені було б цікаво перевірити свої сили саме на тлі такого суперника.

У збірній склався чудовий колектив – як на полі, так і за його межами. Жодних розбіжностей у поглядах на футбол і все, що навколо нього, щире прагнення підтримувати один одного. Разом із тим, упевненість у власних силах ніколи не перетворювалася на самовпевненість.

Без зайвої скромності, мені вдалося непогано проявити себе на чемпіонаті Європи. Однак це не стало б можливим без участі команди: партнери забивали з моїх передач і грали на мене.

Шапаренко та Буяльський є для мене взірцем не лише за ігровим стилем: обидва вміють витримувати темп гри та здатні відбігати два тайми без шкоди для результату", — наводить слова Люсіна прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Україна кваліфікувалася на чемпіонат світу-2027 U-20.