Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють Університатя та Динамо Київ.

Румунська Університатя та київське Динамо зіграють матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА в Клуж-Напоці на тлі нічиєї в першій грі (0:0).

Крістіано Бергоді, у порівнянні з першою грою, залучив до стартового складу Пінту в опорну зону.

Ігор Костюк, у свою чергу, використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Університатя: Міхаїл — Станоєв, Крістя, Кодря, Кіпчу — Пінту, Драмме — Штефанеску, Бік, Менді — Макалу.

Запасні: Лефтер, Коша, Кінтеш, Тріке, Ністор, Адамс, Чукву, Пулоло, алієв, Текереш, Сімон.



Динамо Київ: Нещерет — Кендзера, Біловар, Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Бражко, Шапаренко — Волошин, Пономаренко, Редушко.