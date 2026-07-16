Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють Університатя та Динамо Київ.
Ігор Костюк, фото ФК Динамо Київ
16 липня 2026, 19:55
Румунська Університатя та київське Динамо зіграють матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА в Клуж-Напоці на тлі нічиєї в першій грі (0:0).
Крістіано Бергоді, у порівнянні з першою грою, залучив до стартового складу Пінту в опорну зону.
Ігор Костюк, у свою чергу, використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.
Університатя: Міхаїл — Станоєв, Крістя, Кодря, Кіпчу — Пінту, Драмме — Штефанеску, Бік, Менді — Макалу.
Запасні: Лефтер, Коша, Кінтеш, Тріке, Ністор, Адамс, Чукву, Пулоло, алієв, Текереш, Сімон.
Запасні: Ольховий, Суркіс, Вівчаренко, Ярмоленко, Коробов, Рубчинський, Шола, Лонвейк, Малиш, Буяльський, Герреро, Тіаре.
Динамо Київ: Нещерет — Кендзера, Біловар, Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Бражко, Шапаренко — Волошин, Пономаренко, Редушко.
Гра Університатя — Динамо Київ почнеться о 20:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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