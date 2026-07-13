Україна

Новачком команди УПЛ став 33-річний фланговий оборонець, який приєднався до команди у статусі вільного агента.

Кудрівка офіційно оголосила про підписання флангового захисника Євгена Пасіча. Досвідчений футболіст поповнив склад клубу на правах вільного агента після завершення співпраці з Харковом.

Умови контракту сторони вирішили не розголошувати.

Другу половину минулого сезону Пасіч провів в оренді в Оболоні, де взяв участь у восьми матчах чемпіонату та записав на свій рахунок одну результативну передачу.

За роки професійної кар'єри захисник також виступав за Нафтовик, Верес, Олімпік Донецьк, Дніпро-1 і Ворсклу. Загалом на його рахунку 266 офіційних матчів і 13 забитих м'ячів.

Символічно, що про трансфер клуб оголосив у день народження футболіста — 13 липня Євгену Пасічу виповнилося 33 роки.