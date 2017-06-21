Украина: Вторая лига

ПФЛ приняла Металлист 1925 в состав участников Второй лиги на следующий сезон.

Сегодня состоялась Конференция Профессиональной футбольной лиги Украины.

Как стало известно Football.ua, решением делегатов ПФЛ ФК Металлист 1925 принят во Вторую лигу. При этом, харьковскому клубу лишь чудом удалось добиться этого.

Так, за данное решение проголосовали 15 делегатов, тогда как против оказалось всего на один меньше — 14.

При этом есть одна оговорка - это решение приостановлено до момента объявления результатов расследования по инциденту с фанатами.

Напомним, что Металлист 1925 рисковал быть недопущенным к чемпионату из-за недавнего инцидента, когда ультрас клуба сорвали финал чемпионата Украины среди аматоров, устроив массовую драку.