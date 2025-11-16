Україна: Друга ліга

Відбулися чергові матчі Другої ліги України.

Сьогодні, 16 листопада, пройшла низка матчів 19 туру Другої ліги України.

Група А

У першому матчі Атлет обіграв Ужгород із рахунком 2:0. Перемогу господарям поля забезпечили голи Євгена Даниленка та Микити Мовчана, який реалізував пенальті.

Атлет — Ужгород 2:0

Голи: Даниленко, 48, Мовчан, 83 (пен).

У другому поєдинку Скала 1911 в гостях обіграла вінницьку Ниву з рахунком 2:1. Вже на восьмій хвилині вінницька команда залишилася у меншості після вилучення воротаря Єгора Коломійця, чим гості двічі скористалися під час матчу. Авторами голів стали Вадим Мердєєв та Володимир Лук'янченко. Єдиний гол Ниви на 90 хвилині забив Борис Лотоцький.

Нива — Скала 1911 1:2

Голи: Лотоцький, 90 — Мердєєв, 25, Лук'янченко, 84.

Вилучення: Коломієць, 8.

У третій зустрічі Куликів-Білка на своєму полі мінімально обіграла дубль Буковини з рахунком 1:0. Автором єдиного гола став Микита Шарабура.

Куликів-Білка - Буковина-2 1:0

Гол: Шарабура, 37.

Ще один матч між командами Вільхівці та Лісне не відбувся через те, що київська команда вкотре не приїхала на виїзний матч через фінансові проблеми клубу.

Група Б

У першій грі дубль Лівого Берега поділив очки з Пенуелом. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол Іллі Каплунова у складі гостей, столична команда відповіла влучним ударом Богдана Пасічного.

Лівий Берег-2 — Пенуел 1:1

Голи: Пасічний, 72 — Каплунов, 15.

У другій зустрічі Тростянець у гостях розгромив Діназ із рахунком 4:1. Перемогу гостям забезпечив Максим Чеглов, який оформив покер. У господарів поля єдиний гол забив Ілля Рудницький.

Діназ — Тростянець 1:4

Голи: Рудницький, 42 — Чеглов, 9, 22, 25, 36.

Насамкінець Чайка у результативній перестрілці поділила очки з дублем Чорноморця. Матч закінчився із рахунком 3:3. У складі Чайки голами відзначилися Олександр Гуськов, Максим Крамаренко та Максим Головко. У "моряків" своє ім'я в протокол вписали Сергій Лущик, Жоао Нето та Микита Степовий.

Чайка — Чорноморець-2 3:3

Голи: Гуськов, 17, Крамаренко, 22, Головко, 52 — Лущик, 40, Нето, 71, Степовий, 77.