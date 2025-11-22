Україна: Друга ліга

Відбулися чергові матчі Другої Ліги України.

Сьогодні, 22 листопада, пройшла низка матчів у рамках 20 та 21 турів Другої ліги.

Група А

20 тур

У першому матчі Куликів-Білка у гостях впевнено обіграла Реал Фарму з рахунком 4:0. Авторами голів стали Олег Панасюк, Віталій Патуляк, Сергій Копил та Данило Волков.

Реал Фарма — Куликів-Білка 0:4

Голи: Панасюк, 10, Патуляк, 32, Копил, 36, Волков, 47.

21 тур

У перенесеній грі вінницька Нива здобула перемогу над ФК Вільхівці з рахунком 3:1. Перемогу вінницькій команді забезпечили голи у виконанні Артура Загорулька, який оформив дубль у першому таймі, а також Артура Петленка. Єдиний гол гостей забив Владислав Фундук.

Нива Вінниця — Вільхівці 3:1

Голи: Загорулько, 25, 42, Петленко, 74 — Фундук, 57.

Вилучення: Грачов, 67.

Група Б

20 тур

У першій грі Чайка у гостях обіграла Тростянець із рахунком 2:1. У складі гостей голами відзначилися Олександр Гуськов та Глєб Венгер, а у господарів поля єдиний м'яч забив Євген Мазур.

Тростянець - Чайка 1:2

Голи: Мазур, 1 — Гуськов, 13, Венгер, 70.

Вилучення: Волошко, 90+4 (друга жовта).

Насамкінець Ребел поділив очки з Діназом. Матч закінчився із рахунком 1:1. Гості відкрили рахунок на 60 хвилині зусиллями Артура Бобіти, а на 83 хвилині цифри на табло зрівняв Дмитро Максименко.

Ребел — Діназ 1:1

Голи: Максименко, 83 — Бобіта, 60.