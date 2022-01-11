Кубок Африканских Наций

Состоялся стартовый матч игрового дня на турнире.

В поединке первого тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Алжира расписала мировую с национальной командой Сьерра-Леоне.

Матч закончился со счетом 0:0, несмотря на заметное преимущество сборной Алжира, которая является действующим победителем турнира.

Таким образом, Алжир и Сьерра Леоне набрали по одному очку, а второй матч группы Е между Экваториальной Гвинеей и Кот д'Ивуаром пройдет завтра, 12 января.

Алжир — Сьерра-Леоне 0:0

Алжир: Мболи — Аталь, Манди, Бедран (Бенламри, 46), Бенсебаини — Марез, Белькебла (Бенрахма, 83), Белаили, Браими (Бендебка, 65) — Слимани (Бунеджа, 65), Фегули (Булая, 64).

Сьерра-Леоне: Камара — Какэй, Колкер, Бангура, Райт — Куи, Камара — Бунду, Камара, Турай (Кайкай, 84) — Камара (Фофанах, 76).

Предупреждения: Бедран — Бангура.