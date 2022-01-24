Кубок Африканских Наций

Кубок африканских наций продолжает радовать всех новыми интересными событиями.

Сборная Коморских островов сыграет с полевым футболистом в воротах в матче 1/8 финала Кубка африканских наций против Камеруна.

В расположении национальной команды возникла довольно интересная ситуация. Первый вратарь сборной Салим Бен-Буана получил травму, а его сменщик Мойад Уссейни заразился коронавирусом.

Еще один вратарь Али Ахамада, который недавно заразился коронавирусом, сдал отрицательный тест на коронавирус, но он не сможет принять участие в матче из-за нового медицинского протокола, действие которого ввели по ходу турнира.

Таким образом, место в воротах должен был занять полевой игрок и судя по стартовым составам на игру, таковым будет левый защитник сборной Коморских островов - Чакер Альхадур.

Напомним, матч Камерун — Коморские острова запланирован на сегодня. Игра начнется в 21:00 по киевскому времени.