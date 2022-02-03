Кубок Африканских Наций

Состоялся второй полуфинал Кубка африканских наций.

Во втором полуфинальном матче Кубка африканских наций сборная Египта в серии послематчевых пенальти обыграла национальную команду Камеруна и прошла в финал турнира.

Основное время матча, как и дополнительное не принесло результативных ударов. За 120 минут игрового времени команды нанесли не более 20 ударов по воротам, а в створ прошли только четыре, при этом три из них в ворота Египта.

В серии послематчевых пенальти более удачливыми оказались футболисты сборной Египта, которая в финале сыграет против Сенегала, который накануне обыграл Буркина-Фасо.

Камерун — Египет 0:0 (по пенальти 1:3)

Камерун: Онана — Кастеллетто (Мукуди, 99), Нгаде-Нгаджуи, Толо — Фэ, Замбо-Ангисса, Гвет (Леа-Силики, 80), Онгла (Онана, 108) — Нгамале (Н`Жи, 86), Токо-Экамби (Бассогог, 98), Абубакар.

Египет: Абу-Габаль — Камаль (Ашур, 85), Мохамед Абдельмонем, Хамди, Эль-Фоту — Эль-Ненни (Моханад Абдельмонем, 86), Фатхи, Эль-Сулайя (Трезеге, 46) — Салах, Мармуш (Собхи, 63), Мохамед (Шериф, 105 (Зизо, 118)).

Предупреждения: Гвет — Камаль, Эль-Ненни.