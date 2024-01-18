Кубок Африканских Наций

Відбувся черговий матч групової стадії Кубка африканських націй.

У ще одному матчі другого туру групового етапу Кубка африканських націй збірна Нігерії обіграла мінімально Кот д'Івуар з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 55 хвилині, а його автором став Вільям Трост-Еконг, який реалізував пенальті.

Для Нігерії це була перша перемога на турнірі після нічиї з Екваторіальною Гвінеєю (1:1), а для Кот д'Івуару перша поразка після перемоги над Гвінеєю-Бісау (2:0).

Після двох турів Екваторіальна Гвінея очолює групу А, випереджаючи Нігерію за додатковими показниками. Кот д'Івуар третій із трьома балами, а у Гвінеї-Бісау нуль балів та четвертий рядок.

Кот д'Івуар — Нігерія 0:1

Гол: Трост-Еконг, 55 (з пенальті).