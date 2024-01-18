Кубок Африканских Наций

Відбувся стартовий матч другого туру Кубка африканських націй.

Другий тур групового етапу Кубка африканських націй стартував із матчу, в якому Екваторіальна Гвінея обіграла Гвінею-Бісау з рахунком 4:1.

У складі переможців голами відзначилися Хосе Міранда та Еміліо Нсує, який оформив хет-трик. У складі тих, хто програв голами, відзначилися Зе Турбо та Естебан Ороско, який зрізав м'яч у свої ворота.

Для Екваторіальної Гвінеї це була перша перемога на турнірі після нічиї з Нігерією (1:1), тоді як Гвінея-Бісау вдруге програла – вперше від Кот д'Івуара (0:2).

Екваторіальна Гвінея — Гвінея-Бісау 4:2

Голи: Нсує, 21, 51, 61, Міранда, 46 — Ороско, 37 (автогол), Зе Турбо, 90+3.