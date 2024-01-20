Кубок Африканских Наций

Відбувся черговий матч групової стадії Кубка африканських націй.

У матчі другого туру групового етапу Кубка африканських націй збірна Анголи обіграла національну команду Мавританії з рахунком 3:2.

Перемогу ангольцям принесли забиті м'ячі у виконанні Жилберту та Желсона Дала, який оформив дубль. У складі мавританців результативними ударами відзначилися Сіді Амар Аднан та Абубакарі Койта.

Для Анголи це була перша перемога на турнірі після нічиї з Алжиром (1:1), а для Мавританії друга поразка після невдачі у грі з Буркіна-Фасо (0:1).

Після двох турів Ангола та Буркіна-Фасо набрали по чотири очки, Алжир — два, Мавританія – нуль.

Мавританія — Ангола 2:3

Голи: Аднан, 43, Койта, 58 — Дала, 30, 50, Жилберту, 53.