Відбувся черговий матч Кубку африканських націй.
ПАР - Намібія, Getty Images
21 січня 2024, 23:57
У заключному матчі другого туру групового етапу Кубка африканських націй збірна Південної Африки розгромила національну команду Намібії з рахунком 4:0.
Рахунок у матчі було відкрито на 14 хвилині зусиллями Персі Тау, а до кінця першого тайму дубль оформив Темба Зване. На 75 хвилині ще одним голом відзначився Тапело Масеко.
Після двох турів Південна Африка посідає друге місце у групі, набравши три очки, а лідирує Малі – чотири бали. На третьому місці Намібія – три очки, а квартет замикає Туніс – один бал.
ПАР - Намібія 4:0
Голи: Тау, 14, Зване, 25, 40, Масеко, 75.