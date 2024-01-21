Кубок Африканских Наций

Відбувся черговий матч Кубку африканських націй.

У заключному матчі другого туру групового етапу Кубка африканських націй збірна Південної Африки розгромила національну команду Намібії з рахунком 4:0.

Рахунок у матчі було відкрито на 14 хвилині зусиллями Персі Тау, а до кінця першого тайму дубль оформив Темба Зване. На 75 хвилині ще одним голом відзначився Тапело Масеко.

Після двох турів Південна Африка посідає друге місце у групі, набравши три очки, а лідирує Малі – чотири бали. На третьому місці Намібія – три очки, а квартет замикає Туніс – один бал.

ПАР - Намібія 4:0

Голи: Тау, 14, Зване, 25, 40, Масеко, 75.