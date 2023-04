Рейтинг казіно

Огляд онлайн-казино Slots City

Вебсайт та зали

Гра в онлайн-казино SlotsCity.ua доступна на всіх популярних операційних системах, а також на мобільних пристроях на базі Android та iOS.

Ігровий Клуб з українською ліцензією надає послуги як в онлайн-версії, так і в 4 наземних залах ігрових автоматів екстракласу наразі в Києві та Харкові.

Застосування передових програмних технологій дозволяє використовувати сайт у всіх відомих браузерах, що позбавляє гравців необхідності встановлення окремої програми або клієнта.

Вся інформація на SlotsCity.ua представлена ​​українською та російською мовами (вибір гео – в основному меню). Оплата ставок приймається в українських гривнях.

Також запущена глобальна версія вебсайту slotscity.com, яка вже працює на території Канади (окрім провінції Онтаріо).

На вебсайті зібрані оригінальні сертифіковані версії ігор, які фізично розташовані на стороні провайдерів, що виключає можливість будь-якого впливу на результати здійснення ставок з боку Клубу.

Ліцензія

Slots City – перший в Україні ігровий бренд, створений після ухвалення в країні закону про азартні ігри та працюючий із суворим дотриманням усіх умов чинного законодавства.

Рішення КРАЇЛ (Комісії з Регулювання Азартних Ігор та Лотерей) про видачу ліцензії ТОВ "ГЕЙМДЄВ", засновнику Slots City: gc.gov.ua/files/Richenya/2021/02/R-47.pdf

Реєстрація

Реєстрація на сайті SlotsCity.ua відбувається практично за лічені секунди, для чого знадобиться:

– чинний номер мобільного телефону

– або актуальний email

Найшвидше можна зареєструватися з використанням аккаунту в Google (G) або Facebook (F).

Верифікація на сайті

За законом України про азартні ігри здійснення ставок допускається лише після досягнення 21-річного віку особами, для яких не існує заборон або обмежень на участь у таких іграх.

Для встановлення особи гостя та його віку, на сайті пропонується завантажити зображення документа з фото та роком народження (перелік таких документів є досить широким), а також селфі з даним документом.

Верифікація в Дія

Оскільки SlotsCity.ua – це легальний ліцензований ігровий клуб, можлива верифікація в українському електронному сервісі державних послуг Дія.

Це найшвидший, найнадійніший та найбезпечніший спосіб. Він підійде тим, хто:

- вже зареєстрований у Дія,

- у кого є ID паспорт та смартфон з NFC,

- є будь-який актуальний ключ Електронного Цифрового Підпису (ЕЦП).

- Швидко та безкоштовно можна отримати ключ ЕЦП за наявності платіжної картки Приватбанку.

Також можлива верифікація за допомогою Bank ID.

Поповнення рахунку

Мінімальний депозит складає 100 грн. Поповнення можливе за допомогою платіжних карток Visa та MasterCard.

Є також можливість поповнити рахунок в терміналах iBox.

Виведення виграшу

Виплати виграних коштів здійснюються однією з тих карток гравця, з якої вже поповнювався ігровий рахунок. Мінімальна сума виплати – 200 грн. Встановлений ліміт часу – одна доба, але на практиці гроші перераховуються цілодобово протягом 15 хвилин – залежно від зайнятості операторів фінвідділу.

Служба підтримки

Технічна підтримка гравців здійснюється:

- цілодобово (24/7)

- без перерв на свята та вихідні

- в онлайн-чаті на сайті

- в Telegram @SlotsCity_bot

- по email [email protected]

- за телефоном 063 02 13 025 для дзвінків по Україні.



Досвідчені менеджери консультують гравців українською, російською, англійською мовами та мають широкий спектр повноважень для вирішення практично будь-яких питань, аж до нарахування індивідуальних бонусів за активну гру та лояльність до Клубу.

FAQ

Відповіді на найчастіші питання, з якими стикається техпідтримка, викладені в розділі Питання-Відповідь. Посилання на нього є у футері сайту, у головному меню, а також з'являється після натискання на іконку комунікації з Клубом.

Тут ви знайдете докладну інформацію на теми Реєстрація, Акаунт, Поповнення, Виведення коштів, Бонуси, Верифікація, Загальні питання. Вивчення розділу FAQ допомагає швидко розібратися у багатьох аспектах, пов'язаних з грою на SlotsCity.ua.

Правила Клубу

У футері сайту SlotsCity.ua представлений документ «Правила та умови», в якому детально описані всі нюанси організації азартних ігор у Клубі:

- Реєстрація

- Верифікація

- Права та обов'язки

- Поповнення ігрового рахунку (внесення депозиту)

- Виплати

- Відповідальність тощо.

- Завдяки деталізованому Змісту з клікабельними назвами розділів та статей, навігація в «Правилах та умовах» здійснюється швидко та зручно.

Правила ігор

Відповідно до Закону України про азартні ігри, у футері на сайті представлені Правила ігор з докладним описом загальних принципів участі в азартних іграх, які присутні на SlotsCity.ua. Це слоти, настільні ігри (рулетки, карткові автомати тощо), ігри з живими дилерами (LIVE) тощо.

Детальні правила ігор представлені безпосередньо в самих іграх.

Провайдери ігор

Станом на лютий 2023 року на SlotsCity.ua доступна продукція 67 провайдерів, і їх число постійно збільшується.

Novomatic, EGT, Playson, Endorphina, Microgaming, Betsoft, 3OaksGaming, Belatra, Microgaming, Igrosoft, Casino Technology, Spinomenal та інші, – незважаючи на світову популярність в ігровій індустрії, отримали можливість викласти свої оригінальні сертифіковані продукти у віртуальному просторі України лише з 2021 року, і в багатьох випадках – завдяки саме SlotsCity.ua.

До багатьох слотів, які давно стали живими легендами, гравці Клубу отримали доступ із гарантованим заявленим RTP від ​​94% і вище, а також шанси на виграш прогресивних джекпотів від провайдерів.

Регулярна участь на SlotsCity.ua у мережевих глобальних турнірах з гігантськими призовими фондами в євро та доларах від іменитих ігроробів дарує українським гравцям відчуття єдності зі всесвітньою геймінговою спільнотою.

Ігровий зал вебсайту

Ігровий простір SlotsCity.ua розбитий на традиційні розділи:

Топ, Слоти, Live, Столи, Новинки, Улюблені (куди додається гра після кліку по сердечку, що з'являється при наведенні курсору/тапу на її іконку).

Навігація по геймінг-холу оснащена швидкою та зручною системою Пошуку, а також можливістю сортування ігор по Провайдерах.

СЛОТИ

Цей найпопулярніший вид азартних ігор зустрічає гостей SlotsCity.ua тисячами яскравих символів на барабанах, що обертаються. Класика (фрукти, підкови, сімки, дзвони), фентезі, казки, історичні особистості та події, географічні відкриття, світ грошей, красиві жінки та казино, Єгипет, вікінги та пірати – лише перерахування тем ігрових автоматів на SlotsCity.ua займе не одну сторінку .

А різноманітність ігрових механік, бонусів, фріспинів, множників виграшів у ризик-іграх та бонусних раундах, діапазони виграшних ліній (від однієї до сотень тисяч) тощо – все це перетворює серфінг по ігровому залу Клубу на захоплюючу пригоду з несподіваними поворотами сюжету.

У багатьох слотах передбачено деморежим.

LIVE

Гра з живим круп'єм – це можливість опинитися за столом з реальним дилером, не відводячи погляду від екрану смартфона або ноутбука.

Рулетка, покер, блекджек, баккара, кістки та інші ігри реалізовані в режимі стрім-трансляції з можливістю спілкування з круп'є голосом або в чаті, що робить процес живим, прозорим та на 100% виключає сумніви у достовірності того, що відбувається на моніторі.

У LIVE іграх деморежим не передбачений.

СТОЛИ

Рулетки, різноманітні карткові автомати, гральні кістки – для тих гравців, які надають перевагу більшому впливу на гру, ніж це передбачено в слотах.

Деморежим допоможе розібратися в деталях процесу перед першими ставками на гроші.

Welcome Pack

SlotsCity.ua пропонує розширену програму адаптації нових гравців.

На 1, 2, 3, 5 і 7 поповнення ігрового рахунку передбачені нарахування до 150% на депозит, залежно від здійсненого внеску, а також до 100FS у слотах Spirit of Egypt: Hold and Win, 3 Coins: Hold and Win, Book of Egypt, Sunny Fruits: Hold and Win, Book of Gold: Double Chance.

Клуб веде сувору політику запобігання створенню гравцями мультиакаунтів з метою повторного отримання Welcome Pack.

YouTube канали та ТікТок

Пізнавально-розважальний канал SlotsCity Show – це нове відео щочетверга. Плейлисти на найпопулярніші теми привертають увагу тисяч глядачів!

- "Магія гри".

- «Лабораторія азарту» про незвичайні експерименти над іграми Вована та Женька.

- «Азартні історії» про неймовірні виграші.

- "Трансляція розіграшів" призів рекламних акцій.

- Dream Team про школу круп'є казино "Шангрі Ла".

- "Як побудувати казино" – про облаштування ігрових залів класу люкс за 100 днів.

- "Slots City гід", "Азартний бізнес", "Вакансії", "Питання-відповідь", "Абетка гравця".



Дивіться невеликі змістовні відеоролики, щоб долучитися до захоплюючого світу азарту!

На каналі SlotsCity Games досвідчений слот-менеджер із міжнародним досвідом відкриває секрети популярних гральних автоматів у режимі реальної гри.

Короткі ролики на TikTok c захоплюючою роздачею подарунків від Slots City вже залучили 146.000 фоловерів і продовжують радувати шанувальників азарту доброзичливим гумором та оригінальними призами.

Турніри та Акції

На вебсайті регулярно проводяться двотижневі, триденні, щоденні, мережеві турніри, переможці яких отримують поповнення бонусного або відразу реального рахунку на певну суму, згідно до таблиці розподілу турнірного фонду. Після відіграшу із заданим вейджером кошти з бонусного рахунку перераховуються на реальний, з якого вони можуть бути виведені гравцями на платіжну картку як звичайний виграш.

Крім того, на SlotsCity.ua реалізується різнопланова програма заохочення активності гравців з освоєння нових слотів, участі у святкових заходах. Цікаві завдання на честь подій та дат зі світу ігор, професійних свят та знаменних подій приносять гравцям фріспіни, відсотки на депозит, бонусні нарахування як під депозит, так і без нього, як із вейджером, так і без.

Рекламні розіграші

За законом України про азартні ігри, нарахування кешбеку (компенсація зниження ігрового балансу) та проведення лотерей організаторами азартних ігор заборонені (як на вебсайтах, так і в залах ігрових автоматів).

Але натура гравця вимагає нових емоцій та участі у подіях із непередбачуваним результатом. Ось чому в Клубі регулярно проводяться рекламні акції на зразок «Гран-прі Slots City», в якій було розіграно 5 млн грн та кроссовер 3-го покоління Nissan X-Trail.

Для участі в таких акціях гравцям нараховуються білети за кожні 15.000 грн ставок.

У регулярних новорічних акціях із призовим фондом 5.000.000₴ відбувається розіграш призів у лутбоксах. Це як бонуси, так і подарунки, які розсилаються поштою. Найбільший джекпот на 250.000₴ розігрується у фінальний день акції і нараховується без вейджера.

У зимово-весняному сезоні 2023 року відбувається великий розіграш "Скарби Сміливих" на 1.000.000₴.

Бонус-машина та Колесо Фортуни

За кожний 7-й депозит від 300 грн і вище гравці отримують право на безпрограшний запуск Бонус-машини з призами: 100-2.500₴ грошима, 5-100FS, 100-10.000₴ джекпот без вейджера.

А кожні 30.000₴ ставок надають гравцям право на обертання Колеса Фортуни, яке ні в якому разі не залишиться без призу: 300-1.000₴ грошима, 20-100FS, 50-150% на депозит, 5.000₴ джекпот без вейджера.

Месенджери та соцмережі

Telegram канал (t.me/SlotsCityUkraine), Viber спільнота (bit.ly/SlotsCity-Viber), сторінка у FaceBook (https://www.facebook.com/SlotsCityUkraine) є продовженнями вебсайту у віртуальній мережі. Підписники першими дізнаються про нові цікаві та вигідні акції і перебувають у постійному ритмі актуальних подій на SlotsCity.ua.

Плюси та мінуси

Перевірене часом чесне онлайн-казино, яке заслужило на довіру сотен тисяч користувачів. Його відмінністю є легальна діяльність за українською ліцензію, робота виключно з оригінальними сертифікованими іграми. Для залучення нових гравців SlotsCity.ua регулярно проводить великі розіграші призів, турніри та акції з чисельними бонусами.

Переваги

- підтверджена українська ліцензія

- верифікація у держсервісі Дія, Bank ID

- 5300 ігор від 67 ігроробів

- LIVE дилери від найкращих провайдерів

- великі розіграші призів, турніри, оригінальні та цікаві акції

- щедрі різноманітні бонуси

- власний відеопродакшн на ігрову тематику

- кваліфікована та доброзичлива служба підтримки 24/7.



Недоліки